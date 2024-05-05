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РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавших

Алёна Воронина
5 мая 2024, 16:01обновлено 5 мая, 17:14
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Оккупанты ударили по центру Харькова управляемой авиационной бомбой, много людей получили ранения.
РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавших
РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова/ коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Страна-агрессор Россия на Пасху, 5 мая, нанесла удар по Харькову. Много людей пострадали, есть повреждения гражданской инфраструктуры и частных домов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова и по центру города. Удар по центру был нанесен управляемой авиационной бомбой (КАБом).

По состоянию на 15:31 было известно о десяти пострадавших.

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"Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На эту минуту медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются", - сообщил Синегубов.

Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна. Также повреждены многоквартирные дома и авто, отметил председатель ОВА. Он добавил, что ликвидация последствий продолжается.

По словам главы ОВА, люди ранены в основном осколками стекла.

Мэр Харькова Иван Терехов сообщил, что удар был по центральной части города, в районе жилой застройки. По его словам, также было попадание в частный дом.

В "Суспільне.Харків" сообщают, что днем 5 мая в городе прогремело по меньшей мере три взрыва в период 14:16-14:18.

Корреспондент "Суспільне.Харків" сообщает, что один из снарядов попал между домами в частном секторе возле зоны отдыха в центре города. Отмечается, что взрывной волной частично обвалило два частных дома, еще у одного напротив выбиты окна.

  • Последствия ударов по Харькову днем 5 мая
    Последствия ударов по Харькову днем 5 мая ГСЧС Украины
  • Последствия ударов по Харькову днем 5 мая
    Последствия ударов по Харькову днем 5 мая ГСЧС Украины
  • Последствия ударов по Харькову днем 5 мая
    Последствия ударов по Харькову днем 5 мая ГСЧС Украины
  • Последствия ударов по Харькову днем 5 мая
    Последствия ударов по Харькову днем 5 мая ГСЧС Украины

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах/ Инфографика: Главред

Атаки РФ ракетами по Украине

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью ракет С-300 и дронов-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. В Харькове ночью было два "прилета" дронов "Шахед", которые нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Основянском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что в ночь на 4 мая российские дроны-камикадзе пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове и в Днепропетровской области. Однако Силы обороны сбили все 13 беспилотников.

Вечером 4 мая РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате атаки российских оккупантов шесть человек получили ранения и ожоги.

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