Войска Франции в Украине: боец рассказал, какие задачи они могли бы выполнять

Французские войска при условии их переброску на территорию Украины выполняли бы ограниченные задачи на поле боя, считает Илья Самойленко Гендальф.

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Войска Франции выполняли бы задачи до первого прилета российского Искандера - боец Азова / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Если войска Франции появились бы в Украине, они выполняли бы ограниченные задачи, такие как патрулирование северной границы, обучение или внутренняя служба. Их деятельность могла бы завершиться после атаки со стороны российских оккупантов. Об этом заявил офицер Азова Илья Самойленко Гендальф.

В интервью журналистке Наталье Мосейчук он рассказал о том, что заявление президента Франции о потенциальной возможности отправки своих войск в Украину на практике ничего не значит.

Как полагает Самойленко, вряд ли французские войска смогли бы выполнять широкомасштабные задачи на поле боя.

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"Я думаю, это просто заявление. У них был бы момент адаптации, и я даю гарантию, что эти войска не принимали бы непосредственное участие в боевых действиях на передовой. Скорее всего, это была бы какая-то ограниченная деятельность в стиле попатрулировать северную границу или возможно какая-нибудь внутренняя служба, или развернуть обучение — пока к ним "Искандер" не прилетел бы", - подчеркнул офицер Илья Самойленко.

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снова заявил, что Париж может отправить свои войска в Украину, если войска РФ прорвут линию фронта, а Киев запросит соответствующую помощь. Макрон напомнил, что французы уже отправляли свои войска в Африку.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое количество войск страны Запада могли бы отправить в Украину. Если бы была готовность отправить около 50 тысяч военных, это уже другой уровень.

НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине, говорится в материале Repubblica. Альянс рассматривает такую возможность в случае прорыва обороны ВСУ на северо-западе страны или провокации РФ против стран Балтии, Польши, либо же нападения на Молдову.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

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