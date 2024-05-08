В Украине сегодня массово будут выключать свет: в Укрэнерго назвали период времени

Свет могут выключать по всей Украине из-за ночных массированных обстрелов со стороны российских оккупантов.
По всей Украине в среду, 8 мая, возможны отключения света в период с 18:00 до 23:00. Электроэнергию могут выключать из-за сильных обстрелов, которые нанесла по Украине в ночь на 8 мая страна-агрессор Россия.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что россияне ночью нанесли новый массированный удар по тепло и гидроэлектростанциям.
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