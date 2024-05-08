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Почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост: Романенко дал неожиданный ответ

Алёна Воронина
8 мая 2024, 11:12
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Украине не выгодно уничтожать этот мост именно сейчас, ведь это может обернуться против нас - после этого партнеры могут медленнее передавать нам помощь.
Крымский мост, Игорь Романенко
Романенко сказал, почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост / коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Сейчас не врямя уничтожать Крымский мост, у нас есть более важные проблемы по состоянию на данный момент - нужно в первую очередь остановить продвижение российской оккупационной армии на фронте.

Кроме этого, уничтожение этого моста может сейчас сыграть не на руку для Украины - из-за этого может обостриться ситуация с предоставлением нашей стране помощи от партнеров. Если этот мост будет уничтожен, страна-агрессор Россия начнет еще больше запугивать наших партнеров ядерным оружием, что может заставить другие государства поставить на паузу поставки вооружения украинской армии. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко, пишет ТСН.ua.

По словам эксперта, решение об уничтожении этого моста должно приниматься в соответствии с ситуацией, которая будет на фронте. Романенко отмечает, что уничтожить этот объект нужно, но стоит это делать тогда, когда наступит его очередь и у нас будут благоприятные условия для проведения такой операции.

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В то же время он обратил внимание, что разрушение Крымского моста может даже иметь негативные последствия для Украины. Дело в том, что наши международные партнеры боятся риска применения Россией ядерного оружия, поэтому РФ успешно использует такой шантаж для сдерживания наших партнеров.

"Почему-то у нас кто-то решил, что этот мост - это что-то сакральное, что нужно вот просто сейчас его взять и уничтожить, якобы от этого всем сразу станет легче. Нет, не станет. Ситуация еще больше обострится. Посмотрите, что делает Россия. Как только наши международные партнеры начинают только говорить о поставках F-16, Россия сразу же запугивает их возможностью нанесения ядерных ударов, мол, эти истребители могут быть носителями ядерных боеголовок. И эти запугивания, к сожалению, имеют свой негативный результат. Наши союзники уже говорят, что предоставление F-16 перенесли на осень", - объяснил Романенко.

По словам эксперта, в случае уничтожения Крымского моста страна-агрессор Россия еще больше усилит запугивание партнеров нашего государства. А это в свою очередь может привести к негативным последствиям, например, наши партнеры могут поставить на паузу поставки вооружения.

Романенко отметил, что партнеры Украины откровенно боятся "ядерной палки", которой машет Россия. Поэтому если сейчас уничтожить Крымский мост, то это может еще больше подлить масла в огонь.

"Россияне будут еще больше запугивать ядерным оружием партнеров. Кстати, из обещанного нам предоставляют только ATACMS - старые кассетные боеголовки большой дальности. Но дальше никаких подвижек нет. Партнеров, наверное, охватил испуг, потому что истребители F-16, которые для нас уже подготовили Нидерланды, мы получим в лучшем случае только осенью. Их заставили перенести дату поставки", - рассказывает военный эксперт.

Военный эксперт добавил, что сейчас стоит сконцентрироваться не на том, как уничтожить Крымский мост, а на том, как противостоять российским управляемым авиационным бомбам (КАБам), которые РФ очень часто использует для ударов по приграничным территориям Украины.

"Именно поэтому нам нужны ЗРК средней и большой дальности, чтобы мы могли сбивать самолеты, которые несут на своих бортах эти бомбы. Это сейчас гораздо важнее, чем Крымский мост", - подытожил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Действительно ли уничтожение Крымского моста сейчас не ко времени - ответы экспертов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. Украина в 2024 году хочет разрушить не только Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры, которые используют российские оккупанты. Речь идет о законных целях, расположенных на захваченных территориях, заявил Зеленский.

Также ранее в The Independent отметили, что Крымский мост больше не мишень, и назвали причину. Дело в том, что после неоднократных атак Украины на Керченский мост российские оккупанты используют сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия на линию фронта.

Напомним, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко опроверг тезис о том, что Керченский мост уничтожать уже "неактуально". По его словам, Крым играет роль транзитного, логистического узла, заменить который никакой дорогой через Мариуполь и Бердянск - невозможно.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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