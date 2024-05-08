Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины: Зеленский отреагировал на жестокую атаку

Российская армия жестоко атаковала Украину в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Россия атаковала энергетику Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую атаку страны-агрессора России по критической инфраструктуре и мирному населению Украины.

"Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - заявил Зеленский в своем Telegram.

Ракетная атака по энергетике Украины

Российские войска обстреляли три украинские теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.

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"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении ДТЭК.

В ДТЭК заявили, что это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетика погибли.

Ракетный удар 8 мая по Украине

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне масштабно атаковали Украину ракетами. после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами. В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях. Под удар попали объекты генерации в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

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