Россия вывела 'Калибры' в Черное море и подняла стратегическую авиацию

Вероятно, страна-агрессор готовит очередной массированный удар по Украине.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-vivela-kalibri-u-chorne-more-i-pidnyala-strategichnu-aviaciyu-10563425.html Ссылка скопирована

РФ будет наносить новые удары / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Российские войска вечером, 7 мая, вывели в Черное море подводную лодку с ракетами "Калибр", сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук не назвал, какое количество ракет РФ подготовила. Куда именно враг запустит "Калибры", станет известно только тогда, как начнется этот процесс.

Россия подняла стратегическую авиацию

видео дня

В то же время мониторинговые каналы пишут об активности российской стратегической авиации. Отмечен взлет трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:20.

Аналитики утверждают, что в случае боевого вылета атака возможна около 03:00-04:30.

Взрывы в Украине - Россия готовится к новым ударам

Скорее всего, враг планирует и готовится к проведению следующих атак, сообщали в Воздушных силах. В частности, враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет различных типов, чтобы их накопить.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш предположил, что новая атака может произойти уже ближайшей ночью.

В США считают, что Россия наносит новые удары по Украине, прежде всего пытаясь помешать переброске западного вооружения на передовую. Агрессивная тактика РФ будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли закончится, прогнозирует директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Как писал The New York Times, российские оккупанты, вероятно, изменили подход к террористическим ударам по Украине, на что указывает атака кассетными боеприпасами центра Одессы. По мнению журналистов, отныне Россия будет пытаться нанести гражданскому населению еще больше страданий - включая удары по критической инфраструктуре.

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) - советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред