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"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

Юрий Берендий
7 мая 2024, 22:33
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В Государственном департаменте США отреагировали на подготовку российскими спецслужбами покушения на президента Украины Владимира Зеленького.
'Это аморально': в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского
В США отреагировали на информацию о подготовке покушения на Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Раскрытие информации о подготовке российскими спецслужбами покушения на президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников к инаугурации Путина свидетельствует об аморальности режима, который сейчас у власти в России. Об этом сообщил представитель Госдепа США во вторник, сообщает Укринформ.

"Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

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Покушения РФ на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже через два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили по меньшей мере 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

В то же время, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили разведчики и спецназовцы, которые отвечают за охрану главы государства.

Покушение на Зеленского - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 мая контрразведка и Служба безопасности Украины раскрыли сеть агентов, по указанию ФСБ готовивших покушение на президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства. Кроме Зеленского, российские спецслужбы также планировали убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

18 апреля в Польше задержали мужчину, который пытался помочь российским спецслужбам в убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила Служба безопасности Украины. Покушение на убийство Зеленского должно было состояться тогда, когда он будет находиться на территории Польши.

В прошлом году стало известно, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

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