Снарядного "голода" у ВСУ уже нет, однако Россия до сих пор преобладает оружием

Российские захватчики активизировались на передовой, пытаясь воспользоваться непростым положением украинских защитников.

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ВС РФ продолжают наступать на фронте / Коллаж Главреда: Фото: Вернись живым, 22 отдельная механизированная бригада

Снарядного "голода" у Вооруженных сил в настоящее время нет, однако российские оккупанты до сих пор преобладают в БК и живой силе, отметил в эфире Киев24 спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, ВСУ тратят каждый снаряд "с умом".

"Снарядного голода у Сил обороны в настоящее время нет. Однако все познается в сравнении - на фоне использования врагом боеприпасов. Они, конечно, превосходят нас количественно, но наши ВСУ тратят каждый снаряд с умом - в цель. И я могу сказать то, что мы не имеем такого снарядного голода", - констатировал Волошин.

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По его словам, враг чувствует, что международная помощь или уже появилась, или вскоре появится.

"Поэтому они пытаются активизировать усилия на всех участках фронта и улучшить положение. Поэтому и больше используют тех или иных боеприпасов", - сказал представитель ОСУВ "Хортица".

Новости с фронта - ситуация на передовой 7 мая 2024 года

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, враг не сбавляет темпов своих атак, рассказал офицер артиллерии бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко.

Ранее сообщалось, что в РФ неожиданно остановила штурм. На Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено, заявил Сергей Цехоцкий.

В то же время, по словам эксперта Александра Коваленко, российские оккупанты, не получив до 7 мая - до дня инаугурации Путина - какого-либо достойного результата на передовой, пошли "ва-банк" на Часо-Яровском направлении, ситуация на этом участке осложняется.

Наращивания наступления на Часов Яр Коваленко ожидает во второй половине мая - и даже чуть раньше. По мнению аналитика, первые штурмовые группы будут, скорее всего, просто "мясом" для разведки боем.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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