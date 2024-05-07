РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

На Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено, заявил Сергей Цехоцкий.

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ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

На востоке российские оккупанты снизили активность и приостановили сове наступление, заявил офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Как подчеркнул он в эфире Киев24, на Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено.

"Нет такой активности, как это было две недели назад, когда они очень массированно и не на большие расстояния, но продвигались", - отметил он.

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Украинский военный пояснил, что тактика у врага остается неизменной - террористы разрушают все, что видят на своем пути, после чего захватывают полностью разрушенные населенные пункты.

По его словам, после разрушения россиянами, населенные пункты теряют свое значение в инженерном и фортификационном планах.

"Тактика террористов оставалась такой же как и раньше - разрушить все, что видят, куда они могут дотянуться, а потом сказать, что мы зашли туда", - добавил Цехоцкий.

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/ Главред

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