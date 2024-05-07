РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

На востоке российские оккупанты снизили активность и приостановили сове наступление, заявил офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Как подчеркнул он в эфире Киев24, на Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено.
"Нет такой активности, как это было две недели назад, когда они очень массированно и не на большие расстояния, но продвигались", - отметил он.
Украинский военный пояснил, что тактика у врага остается неизменной - террористы разрушают все, что видят на своем пути, после чего захватывают полностью разрушенные населенные пункты.
По его словам, после разрушения россиянами, населенные пункты теряют свое значение в инженерном и фортификационном планах.
"Тактика террористов оставалась такой же как и раньше - разрушить все, что видят, куда они могут дотянуться, а потом сказать, что мы зашли туда", - добавил Цехоцкий.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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