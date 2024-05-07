Правительство РФ ушло в отставку: дипломат рассказал, кто будет 'новым' премьером

Экс-глава МИД Украины отмечает, что в новое российское правительство могут не попасть ряд министров, которые не смогли оправдать ожидания Кремля или прокрались.

https://glavred.info/world/pravitelstvo-rf-ushlo-v-otstavku-diplomat-rasskazal-kto-budet-novym-premerom-10563359.html Ссылка скопирована

Дипломат рассказал, кто будет "новый" премьер-министром России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

После "инаугурации" диктатора Владимира Путина 7 мая правительство Российской Федерации подало в отставку. Теперь необходимо, чтобы Путин утвердил нового главу правительства. Поскольку премьер-министр по российской конституции может взять на себя власть при определенных обстоятельствах, что делает его в широком смысле заместителем Путина, можно сделать вывод, что никаких существенных изменений во власти, вероятно, не произойдет. Такое мнение высказал в интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

По его словам, премьер-министр Мишустин вполне удовлетворяет российского диктатора Владимира Путина.

"У него нет никаких политических амбиций, он технократ, занимается тем, что Путина вполне устраивает", - указывает дипломат. видео дня

По словам бывшего главы украинского МИД в отставку в новом российском правительстве могут уйти отдельные министры которые пркрались или продемонстрировали плохие результаты даже имея в своих руках полную власть.

"Например, они не могут навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве - достаточно вспомнить нынешнюю зиму в Подмосковье, когда вымерзали несколько городов. То есть возможны точечные изменения, но системно ничего меняться не будет, потому что Путина это устраивает", - указывает Огрызко.

Кроме того, эксперт высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин попадет в суд в Гааге уже до нового президентского срока.

"Я думаю, что он дождется, пока его посадят в Гаагу. И это должно произойти именно до его нового президентского срока", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Инаугурация Путина - отставки в правительстве РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Александр Морозов считает, что после инаугурации Владимира Путина он готов объявить новый состав правительства РФ и провести масштабные кадровые ротации.

Одного из заместителей Шойгу недавно задержали в России по подозрению во взяточничестве. В связи с так называемым переназначением Путина нужно будет формировать новое правительство, это может стать удобным способом избавиться от тех, кто Кремль уже не удовлетворяет. Об этом рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя информацию об аресте заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

По данным Следственного комитета России, 23 апреля задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Однако согласно информации российских СМИ, настоящая причина ареста Иванова - государственная измена.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред