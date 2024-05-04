Путин готовится к увольнению Шойгу: эксперт раскрыл, к чему готовится Кремль

Такие изменения в военном руководстве РФ могут свидетельствовать о подготовке к еще большей эскалации в войне с Украиной.

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Путин готовится к увольнению Шойгу / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот: видео

Политический эксперт Александр Морозов считает, что после инаугурации Владимир Путин готов будет объявить новый состав правительства РФ.

"Во-первых, надо сказать, что арест человека с таким статусом как заместитель министра обороны России Тимур Иванов - событие экстраординарное для всей российской политической машины и военно-политической машины. И последствия этого будут, естественно, очень значительные. Полагаю, правы те, кто сейчас говорит о том, что удар по Сергею Шойгу достаточно серьезный, и, как бы он сейчас не пытался этот удар смягчить, тем не менее многие ожидают, что после инаугурации, когда Путин объявит состав нового правительства, будет новый министр обороны. Это вполне возможно", - отметил Морозов в эфире телеканала "Еспресо".

По словам эксперта, кадровые изменения в военном руководстве РФ могут свидетельствовать о подготовке к еще большей эскалации в войне с Украиной.

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"Но это одна сторона - кадровая. Она может быть довольно важной, потому что кто будет следующий - это существенно. Если действительно удар по Шойгу наносится Патрушевым и его людьми, и они прежде всего являются инициаторами этого, тогда, конечно, это будет означать дальнейшую мобилизацию, эскалацию войны с их стороны. Но есть еще одно предположение, которое связано с тем, что Кремль готовится создать так называемый совет обороны, надведомственный орган. Такие идеи публично выдвигались - передать этому органу все, что касается военного строительства, обеспечения армии, то есть всей системы госзакупок, вывести это из-под минобороны. В таком случае бенефициаром является Чемезов, и, видимо, тогда его человек возглавит министерство обороны. Пока все это предположения", - добавил он.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин собирает союзников, чтобы противостоять Западу. Зафиксировано по крайней мере 10 двусторонних встреч высокого уровня между 22 и 26 апреля, что подчеркивает углубление многостороннего партнерства этих стран.

У Путина придумали способ избежать мобилизации. Россия попытается набрать больше солдат по контракту, чтобы избежать непопулярной массовой мобилизации, которая способна подорвать поддержку населения войны против Украины.

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