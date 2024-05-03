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Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

Анна Ярославская
3 мая 2024, 12:17
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Хозяин Кремля действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой.
Владимир Путин
В чем "параноидальный страх" Путина? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин испытывает "параноидальный страх" из-за якобы намерения Запада "ограничить власть России". Эти опасения и привели его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию. Об этом во время слушаний в Конгрессе США 2 мая заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Чиновница также добавила, что на самом деле действия, предпринимаемые НАТО, были направлены на заверение в обратном, однако решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать". А именно - расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, передает Голос Америки.

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет это мнение западной и внутренней аудитории", - заявила Гейнс.

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По словам Гейнс, глава Кремля увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за всю историю, и сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Тем временем американские законодатели на слушаниях интересовались тем, что могут сделать западные страны, чтобы успокоить страхи Путина.

"Никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить суверенитет России. Мы просто хотим защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны", – сказал сенатор Ангус Кинг.

Эврил Гейнс ответила: "С этим связана определенная паранойя, он [Путин] действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой".

При этом стратегические цели Путина остаются неизменными.

"Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России", - сказала директор Национальной разведки США.

Она считает, что агрессивная тактика Москвы, вероятнее всего, будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли завершится.

Когда закончится война в Украине - последние новости

Украина не сможет выиграть войну в одиночку, если ставка будет только на уничтожение живой силы и техники врага. Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, ужесточение санкций против Российской Федерации может помешать Москве сохранить свои запасы ракет большой дальности, и отметил, что только усиление международной изоляции Кремля может остановить боевые действия.

"Истощение сил на поле боя не приведет к прекращению войны само по себе. Окончание войны наступит благодаря технологическому превосходству и реальной изоляции России. Прямо сейчас слишком много стран сидят сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не коснется", - сказал генерал.

Похожее мнение озвучил в интервью The Economist и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил. По его словам, Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну. По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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