Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

Хозяин Кремля действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой.

https://glavred.info/world/razvedka-ssha-skazala-v-chem-paranoidalnyy-strah-putina-10562396.html Ссылка скопирована

В чем "параноидальный страх" Путина? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин испытывает "параноидальный страх" из-за якобы намерения Запада "ограничить власть России". Эти опасения и привели его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию. Об этом во время слушаний в Конгрессе США 2 мая заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Чиновница также добавила, что на самом деле действия, предпринимаемые НАТО, были направлены на заверение в обратном, однако решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать". А именно - расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, передает Голос Америки.

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет это мнение западной и внутренней аудитории", - заявила Гейнс. видео дня

По словам Гейнс, глава Кремля увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за всю историю, и сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Тем временем американские законодатели на слушаниях интересовались тем, что могут сделать западные страны, чтобы успокоить страхи Путина.

"Никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить суверенитет России. Мы просто хотим защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны", – сказал сенатор Ангус Кинг.

Эврил Гейнс ответила: "С этим связана определенная паранойя, он [Путин] действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой".

При этом стратегические цели Путина остаются неизменными.

"Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России", - сказала директор Национальной разведки США.

Она считает, что агрессивная тактика Москвы, вероятнее всего, будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли завершится.

Когда закончится война в Украине - последние новости

Украина не сможет выиграть войну в одиночку, если ставка будет только на уничтожение живой силы и техники врага. Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, ужесточение санкций против Российской Федерации может помешать Москве сохранить свои запасы ракет большой дальности, и отметил, что только усиление международной изоляции Кремля может остановить боевые действия.

"Истощение сил на поле боя не приведет к прекращению войны само по себе. Окончание войны наступит благодаря технологическому превосходству и реальной изоляции России. Прямо сейчас слишком много стран сидят сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не коснется", - сказал генерал.

Похожее мнение озвучил в интервью The Economist и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил. По его словам, Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну. По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред