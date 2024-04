Путин собирает союзников, чтобы противостоять Западу: в ISW рассказали планы Кремля

Аналитики Института изучения войны сообщили, что публичные встречи между официальными лицами из России, Беларуси, Китая, Ирана и Северной Кореи резко возросли в последние дни.

Зафиксировано по крайней мере 10 двусторонних встреч высокого уровня между 22 и 26 апреля, что подчеркивает углубление многостороннего партнерства этих стран. По мнению аналитиков, государства углубляют партнерство, чтобы противостоять Западу, говорится в отчете ISW.

Так, 26 апреля министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу принял участие во встрече министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, Казахстан. На полях встречи Шойгу встретился с министром национальной обороны КНР Донг Чжуном и подчеркнул "беспрецедентный" уровень российско-китайских отношений. Шойгу также встретился с министром обороны Ирана и заявил, что Россия готова расширять российско-иранское военное и военно-техническое сотрудничество.

Министры обороны КНР и Ирана также провели двустороннюю встречу и призвали к усилению китайско-иранского сотрудничества, в частности в оборонной и военной сферах.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин также встретился с министрами обороны КНР и Ирана. Заседание ШОС 26 апреля - первое заседание ШОС для Ирана как страны-члена после присоединения к организации в июле 2023 года.

В ISW отмечают, что встречи ШОС являются лишь последними в серии двусторонних встреч между Россией, Беларусью, КНР, Ираном и Северной Кореей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.