"Это возможность для Путина": политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну

Большое кровопролитие будет продолжаться как минимум до января или февраля следующего года, считает политолог.

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Политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин

Полная зависимость Украины от помощи западных партнеров дает возможность российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против нашего государства.

Об этом рассказал политолог, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко в эфире телеканала "Эспрессо". Он отмечает, что из-за задержек в помощи Украина сейчас уязвима.

"Мы должны понимать, насколько уязвима сегодня Украина. У нас нет собственного ресурса, мы полностью зависимы от помощи наших союзников. Это большая беда, а также возможность для Путина. Он точно будет продолжать войну, пока не станет понятно, кто победит в Белом доме, останется ли президент США Джо Байден, или вновь придет к власти Дональд Трамп. Это означает, что большое кровопролитие будет продолжаться как минимум до января или февраля следующего года", - отметил он. видео дня

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что в США опубликовали законопроект о помощи. Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После этого появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд. Американский президент Джо Байден поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал решительное заявление. Он отметил, что помощь Украине критически важна. На мировой арене наступило критическое время, агрессор Россия способна атаковать союзников по НАТО, сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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