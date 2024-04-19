Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

Ракетная атака ВСУ по аэродрому в Крыму повредила российские системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

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Появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Джанкой" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Схемы/Planet Labs

В сети появились первые спутниковые снимки, которые показывают последствия ударов ВСУ по аэродрому с российским вооружением в городе Джанкой. Фотографии от Planet Labs опубликовало издание "Схемы".

На снимках можно увидеть повреждения возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны. Также удар ВСУ ракетами по аэродрому в Крыму поразил системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

"Мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский "Схемам". видео дня

По его словам, аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для вертолетов российских оккупантов. Он также является военным транспортным узлом, который РФ использует для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Атака по Джанкою - последствия удара

Напомним, в ночь на 17 апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Также возник пожар в районе аэродрома, где дислоцируется российский вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Атаку совершили баллистическими ракетами.

Также аналитик Defense Express Иван Киричевский утверждает, что Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому в Джанкое. Однако официальное подтверждение от Генштаба отсутствует.

Как сообщал Главред, ГУР опубликовало полный список уничтоженных военных целей России, которые были поражены в Джанкое. Среди уничтоженных или поврежденных объектов были 4 пусковые установки С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления ПВО и система наблюдения "Фундамент-М".

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