УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 17:31
Ракетная атака ВСУ по аэродрому в Крыму повредила российские системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.
Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий
Появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Джанкой" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Схемы/Planet Labs

В сети появились первые спутниковые снимки, которые показывают последствия ударов ВСУ по аэродрому с российским вооружением в городе Джанкой. Фотографии от Planet Labs опубликовало издание "Схемы".

На снимках можно увидеть повреждения возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны. Также удар ВСУ ракетами по аэродрому в Крыму поразил системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

"Мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский "Схемам".

видео дня
  • Наслідки удару по аеродрому в Джанкої
    Наслідки удару по аеродрому в Джанкої Фото: Схеми / Planet Labs
  • Наслідки удару по аеродрому в Джанкої
    Наслідки удару по аеродрому в Джанкої Фото: Схеми / Planet Labs
  • Наслідки удару по аеродрому в Джанкої
    Наслідки удару по аеродрому в Джанкої Фото: Схеми / Planet Labs

По его словам, аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для вертолетов российских оккупантов. Он также является военным транспортным узлом, который РФ использует для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Атака по Джанкою - последствия удара

Напомним, в ночь на 17 апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Также возник пожар в районе аэродрома, где дислоцируется российский вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Атаку совершили баллистическими ракетами.

Также аналитик Defense Express Иван Киричевский утверждает, что Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому в Джанкое. Однако официальное подтверждение от Генштаба отсутствует.

Как сообщал Главред, ГУР опубликовало полный список уничтоженных военных целей России, которые были поражены в Джанкое. Среди уничтоженных или поврежденных объектов были 4 пусковые установки С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления ПВО и система наблюдения "Фундамент-М".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джанкой новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

17:31 Украина
Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

17:02 Политика
"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:41 Мир
Все главные новости

Популярное

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости 20410

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад 13676

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь 5407

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом 5220

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Последние новости

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

Реклама
15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

Реклама
12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

11:49

"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

11:05

Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Крысы - будьте осторожны, Драконам - расходы

10:50

Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли деталиВидео

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:17

Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3Фото

10:09

"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

09:54

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по ДнепропетровщинеФото

09:52

Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицыВидео

09:39

Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

09:30

Удары будут продолжаться: в ISW рассказали, чем Украина бьет по территории РФ

09:23

Гороскоп на завтра 20 апреля: Весам - шанс показать себя, Водолеям - гора работы

09:20

ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 – носитель ракет Х-22Фото

Реклама
08:55

РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по ДнепропетровщинеФото

08:15

Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности спикера ОК "Юг": кто ее заменит

08:10

Почему Франция пригласила россиян на годовщину высадки в Нормандиимнение

08:00

Мгновенная карма: в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по УкраинеВидео

07:35

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

07:25

Заметить магнит на пляже за 5 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

06:01

Русские стремятся оккупировать Часов Яр до конца маямнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

04:44

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

04:00

Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять