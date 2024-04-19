Крымский мост мог остаться без защиты: новые подробности удара по Джанкою

Военный эксперт отмечает, что системы ПВО, расположенные в Джанкое могли перехватывать ракеты, летевшие в направлении Крымского (Керченского) моста.

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Эксперт указал на важный момент в атаке на аэродром в Джанкое / Коллаж Главред, фото: Телеграм-канал спикера Одесской ОГА Братчука, скриншот из видео

В результате атаки на военный аэродром в оккупированном Джанкое 17 апреля были повреждены и уничтожены российские системы ПВО, ПРО, РЛС, а также получила повреждения вражеская авиация. Это может частью масштабной спецоперации украинских военных. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, российские войска средства, которые могли бы защищать территорию в радиусе около 400 км.

"У оккупантов - минус батарея С-400. Три пусковые установки - это батарея, из нее можно собрать ее полноценно. Вот эта батарея что-то прикрывала. То есть, грубо говоря, местность в радиусе 400 километров она могла прикрыть, и там осуществлять и наблюдение, и сопровождение цели, и защиту воздушного пространства, с точки зрения Российской Федерации, имею в виду... То есть контролировать небо над оккупированным Крымом", - сказал обозреватель. видео дня

Попович добавил, что это касается и пусковых установок комплекса С-300. По его словам, это не полноценная батарея, но все же средства противовоздушной обороны. Они могли бы выполнять много разных задач. Обозреватель также прокомментировал утверждение, что события в Джанкое могли быть подготовкой к ликвидации Крымского (Керченского) моста.

"Дуэт С-300 и С-400 мог бы перекрыть атаки на так называемый Крымский мост. То есть в теории сбивать те ракеты, которые могли бы лететь в том направлении, или беспилотники. Но однозначно утверждать, что это именно подготовка к этому удару, я бы не стал. Для этого нет соответствующей информации. Давайте посмотрим, возможно, будут продолжаться удары по военным объектам в оккупированном Крыму, и вполне возможно, что это часть какой-то операции. В дальнейшем мы поймем, к чему идет дело", - резюмировал Попович.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Удар по Джанкою 17 апреля - последствия атаки по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма произошел ряд взрывов. Местные жители сообщали о пожаре в районе местного военного аэродрома.

По информации представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое.

Главное управление разведки обнародовало полный список уничтоженных военных целей РФ в результате удара по аэродрому во временно оккупированном Джанкое.

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