"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования агрессии РФ.
Как подчеркнул он в интервью PBS, Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.
"Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа. И для него победа – это уничтожить Украину", - пояснил глава государства.видео дня
Вместе с тем президент отметил, что Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".
Отвечая на вопрос о том, не станут ли условия переговоров со временем хуже, чем сейчас, Зеленский ответил, что Россия в диалоге не заинтересована.
Напомним, что Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры. При этом Шойгу пригрозил Лекорню, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.
Во Франции отреагировали на заявление Шойгу. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Во французском правительстве не подтвердили такую информацию со стороны России.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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