"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

Диктатору Владимиру Путину нужна победа в Украине, убежден Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский оценил аероятность переговоров с Владимиром Путиным / скрин, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования агрессии РФ.

Как подчеркнул он в интервью PBS, Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

"Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа. И для него победа – это уничтожить Украину", - пояснил глава государства. видео дня

Вместе с тем президент отметил, что Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

Отвечая на вопрос о том, не станут ли условия переговоров со временем хуже, чем сейчас, Зеленский ответил, что Россия в диалоге не заинтересована.

Напомним, что Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры. При этом Шойгу пригрозил Лекорню, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Во французском правительстве не подтвердили такую информацию со стороны России.

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