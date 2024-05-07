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Россиян отбросили на востоке: у РФ колоссальные потери, названо направление

Алексей Тесля
7 мая 2024, 16:48
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Накал боевых действий на востоке остается высоким, подчеркнул Владимир Назаренко
Нацгвардия, война
Украинские защитники отражают атаки РФ / Facebook/NGUmainpage

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, враг не сбавляет темпов своих атак, рассказал офицер артиллерии бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, накал боевых действий остается высоким, враг не оставляет попыток захвата локальных и стратегических целей, однако украинские защитники отражают атаки РФ.

"Враг находится на расстоянии в сотнях метров, иногда в десятках. Бывают штурмы малыми группами, бывают штурмы с применением легкой бронетехники и танков - все зависит от подразделений оккупационного войска, которые получают ту или иную задачу", - говорит украинский военный.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что захватчики несут колоссальные потери на Бахмутском направлении, только за прошлые сутки бойцам Сил обороны удалось отбить 17 штурмов.

"У них на самом деле огромные потери, особенно в тех штурмах, где они пробуют продвигаться. 99% попыток штурмов неудачные, несмотря на их подготовку и бомбардировки ближних и дальних тылов", - добавил Назаренко.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в РФ неожиданно остановила штурм. На Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено, заявил Сергей Цехоцкий.

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе ВСУ на юге. На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта.

Как сообщалось ранее, ударом HIMARS был обезглавлен полк "элитных" войск россиян. Подтверждена ликвидация еще двоих офицеров РФ, которых "задвухсотили" на Донбассе.

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/ Главред

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