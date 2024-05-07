Мощный удар ВСУ на юге: десятки россиян "перемололи" вместе с техникой

На южном направлении Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам российских оккупантов.

На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта, говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.

При этом враг потерял 26 единиц вооружения и военной техники, рассказали украинские защитники.

Потери российских оккупантов:

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.