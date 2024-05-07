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Мощный удар ВСУ на юге: десятки россиян "перемололи" вместе с техникой

Алексей Тесля
7 мая 2024, 13:53
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На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта.
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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На южном направлении Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам российских оккупантов.

На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта, говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.

При этом враг потерял 26 единиц вооружения и военной техники, рассказали украинские защитники.

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Потери российских оккупантов:

  • 1 танк;
  • 13 орудий;
  • 1 миномет;
  • 6 единиц авто-бронетехники;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.
  • 2 полевых пункта боеснабжения;
  • 3 наблюдательных пункта.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра. ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.

Напомним, ранее в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке. Населенный пункт Очеретино находится под огневым контролем украинских воинов, говорит Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке. Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, подчеркнул Юлиан Репке.

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/ Главред

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