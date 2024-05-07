Мощный удар ВСУ на юге: десятки россиян "перемололи" вместе с техникой

На южном направлении Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам российских оккупантов.
На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта, говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.
При этом враг потерял 26 единиц вооружения и военной техники, рассказали украинские защитники.
Потери российских оккупантов:
- 1 танк;
- 13 орудий;
- 1 миномет;
- 6 единиц авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 лодка.
- 2 полевых пункта боеснабжения;
- 3 наблюдательных пункта.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра. ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.
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Как сообщалось ранее, ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке. Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, подчеркнул Юлиан Репке.
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