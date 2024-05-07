Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений

В ВСУ опровергли информацию роспропагандистов о продвижении в районе Часового Яра и отметили, что ситуация остается под контролем Сил обороны.

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У Сил обороны есть определенные успехи на одном из направлений фронта / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 31 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины смогли улучшить тактическое положение и имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил речной оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактические положения", - сказал он.

Волошин подчеркнул, что ситуация вокруг Часового Яра остается под контролем Сил обороны. Ситуация на этом направлении является неизменной по состоянию на начало недели, активные боевые действия продолжаются круглосуточно. Российская пропаганда время от времени распространяет информацию о продвижении российских оккупационных войск в город, но никаких территориальных побед враг не получил за последние дни.

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"Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией", - добавляет Волошин.

По его словам, оккупанты активно пытаются захватить стратегически важные высоты, на которых расположен Часов Яр, для дальнейшей атаки на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Волошин также отметил, что российские войска не обращают внимания на потери среди своего личного состава и техники, пытаясь использовать для штурмов как мобилизованных лиц, так и бывших заключенных, но технику они бережно хранят.

"Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Противник может ее обстреливать. Есть определенная опасность, но сейчас опасно на всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", - отметил спикер ОСУВ Хортица.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина Вооруженные силы не страдают от нехватки снарядов, но российские оккупанты все еще преобладают в боеспособности и численности. Он подчеркнул, что ВСУ используют каждый снаряд очень осторожно.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что российские войска, не достигнув значительного прогресса на передовой до 7 мая - дня инаугурации Путина, рискнули на Часо-Яровском направлении. Ситуация на этом направлении стала более сложной.

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич подчеркнул, что в районе Часового Яра ситуация очень напряженная, но остается под контролем ВСУ. Последние дни не привели к территориальным успехам для врага, и ВСУ удерживают город.

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