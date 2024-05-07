УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений

Юрий Берендий
7 мая 2024, 21:56
675
В ВСУ опровергли информацию роспропагандистов о продвижении в районе Часового Яра и отметили, что ситуация остается под контролем Сил обороны.
Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений
У Сил обороны есть определенные успехи на одном из направлений фронта / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 31 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины смогли улучшить тактическое положение и имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил речной оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактические положения", - сказал он.

Волошин подчеркнул, что ситуация вокруг Часового Яра остается под контролем Сил обороны. Ситуация на этом направлении является неизменной по состоянию на начало недели, активные боевые действия продолжаются круглосуточно. Российская пропаганда время от времени распространяет информацию о продвижении российских оккупационных войск в город, но никаких территориальных побед враг не получил за последние дни.

видео дня

"Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией", - добавляет Волошин.

По его словам, оккупанты активно пытаются захватить стратегически важные высоты, на которых расположен Часов Яр, для дальнейшей атаки на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Волошин также отметил, что российские войска не обращают внимания на потери среди своего личного состава и техники, пытаясь использовать для штурмов как мобилизованных лиц, так и бывших заключенных, но технику они бережно хранят.

"Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Противник может ее обстреливать. Есть определенная опасность, но сейчас опасно на всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", - отметил спикер ОСУВ Хортица.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина Вооруженные силы не страдают от нехватки снарядов, но российские оккупанты все еще преобладают в боеспособности и численности. Он подчеркнул, что ВСУ используют каждый снаряд очень осторожно.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что российские войска, не достигнув значительного прогресса на передовой до 7 мая - дня инаугурации Путина, рискнули на Часо-Яровском направлении. Ситуация на этом направлении стала более сложной.

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич подчеркнул, что в районе Часового Яра ситуация очень напряженная, но остается под контролем ВСУ. Последние дни не привели к территориальным успехам для врага, и ВСУ удерживают город.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

23:03 Украина
Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

22:50 Stars
"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

22:33 Украина
Все главные новости

Популярное

Кто будет за стареньким ухаживать : Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце 107591

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 72634

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость 32883

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте 17367

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

Последние новости

23:23

No rules на Евровидении 2024: Финляндия удивила номером без трусов

23:22

Жутко кричала: певица из Ирландии шокировала своим поведением на сцене ЕвровиденияВидео

23:03

"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

22:50

Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

22:37

В ответ на спекуляции: король Чарльз "отрекся" от принца Гарри, который приехал в Великобританию

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
22:33

"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

22:08

Надо найти "неправильное" авто за 5 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

22:00

Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

21:58

"Шайтаны в сборе": артисты-путинисты приползли к диктатору Путину покланяться

Реклама
21:56

Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений

21:39

"Одни гибнут, у других все нормально": Евлаш рассказал, когда закончится война

21:09

Важный нюанс: чем отличается майонез от салатного соуса - знают не все

21:07

Снарядного "голода" у ВСУ уже нет, однако Россия до сих пор преобладает оружием

20:47

Как быстро разморозить фарш: советы, которые точно помогут хозяйкам

20:39

Светлая среда: что нельзя делать 8 мая, чтобы не накликать неприятности

20:36

"Виноваты Путин и россияне": в Кропивницком женщина выпала из карусели и погибла

20:32

Из "военкомата" - на фронт: нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК

19:46

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

19:45

Правительство РФ ушло в отставку: дипломат рассказал, кто будет "новым" премьером

19:43

Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

Реклама
19:34

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

19:25

Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

19:18

Наливка из клубники без водки: как сделать так, чтобы во рту разлилась сладость от напитка

19:10

Керченский мост уничтожать уже "неактуально"мнение

18:35

Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине

18:34

Сергей Стерненко. РФ угрожает Британии и готовит ядерные ученияВидеоблоги

18:25

Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ

18:23

Половина взорвалась в воздухе: РФ запускает неисправные ракеты от КНДР по Украине

18:18

Продюсер-путинист "Землян" отказался платить за "подбитые" танки Abrams

17:36

Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тысяч евро и год тюрьмы: почему во Франции нельзя спать в машине

17:06

Известная украинская певица рассказала про тюремное заключение

16:51

Был одним из самых молодых защитников "Азовстали": на войне погиб Назарий Гринцевич

16:48

Россиян отбросили на востоке: у РФ колоссальные потери, названо направление

16:44

Сын неизлечимо болен: известный украинский комик поделился своей историей

16:27

"Спортсмен - воин": Кабаева после инаугурации Путина выдала кровожадный бред об Олимпиаде

16:20

Задействованы "Искандеры" и авиация: Беларусь объявила о проведении ядерных учений

16:00

Эксперт сказала, какой TikTok-тренд имеет невероятное влияние на волосы: мало кто это знает

15:56

Мне бы очень хотелось: Стивен Кинг рассказал, что Зеленскому нужно сделать с Путиным

15:40

Путин готовит отставку Шойгу: дипломат рассказал, кто заменит министра обороны РФ

Реклама
15:40

Поможет и от муравьев: как приготовить раствор от тли в домашних условиях

15:36

Прослушивается iPhone: эксперты рассказали, как распознать шпионское ПО на телефоне

15:36

Что может сломаться в газовой колонке: как уберечь важнейшую для кухни вещь

15:33

Alyona Alyona дерзко ответила на хейт после падения на сцене Евровидения-2024Видео

15:20

"Есть рабы и цари": Огрызко оценил шансы на смену власти в России

14:56

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

14:39

Меладзе вышел на сцену с любимой женщиной

13:59

Что будет, если не промывать пупок: как избежать проблем с телом

13:56

Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиковФото

13:55

Домашние "ахнут": уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в коле на сковородеВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять