'Одни гибнут, у других все нормально': Евлаш рассказал, когда закончится война

Война с Россией может длиться годами, поскольку экзистенциальная угроза над Украиной остается. Ситуация в Украине очень изменчива, все может мгновенно измениться. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью NV.
"Мы помним поход (Евгения - ред.) Пригожина на Москву, тогда реально существовал большой шанс, что кое-что может измениться. А что будет завтра, что будет послезавтра? Если будет так все продвигаться, то война надолго. Возможно, на годы. Это не закончится завтра, послезавтра", - сказал спикер.
По его словам, Украина столкнулась с серьезной экзистенциальной угрозой - агрессором, который стремится уничтожить каждого украинца и забрать все, что принадлежит Украине.
"Мы видели, что было, когда война пришла на подконтрольные Украине территории, которые сейчас временно оккупированы. Забирали все имущество, забирали бизнес, забирали дома. У меня есть знакомые, которые сейчас в разных подразделениях воюют, - они тогда поняли, что такое Россия, что это такое, когда они приходят и мобилизуют потом в свое войско. Проводят прессинг населения", - пояснил Евлаш.
Представитель Воздушных сил отметил, что государство должно откровенно говорить с обществом о войне и объяснять, насколько она серьезна.
"Люди ходят, отдыхают, и складывается ощущение, что где-то что-то не так, потому что одни гибнут - на Донбассе и в Запорожье, - а у других все нормально, ничего не происходит", - подчеркнул Евлаш.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - представитель Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Когда закончится война в Украине - прогнозы
Война в Украине завершится, когда Путин поймет, что не может победить. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что необходимо поддержать Украину, чтобы заставить Путина осознать это.
Также начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает, что война в Украине будет продолжаться, пока будет действующий режим в России. Он не исключает возможности распада России на мелкие части.
Как сообщал Главред, Украина не сможет выиграть войну, если рассчитывать только на уничтожение живой силы и техники врага, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он предполагает, что ситуация может измениться, если Россия будет вынуждена мобилизовать людей из крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.
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