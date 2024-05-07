'Одни гибнут, у других все нормально': Евлаш рассказал, когда закончится война

Государство должно откровенно говорить с обществом о войне и объяснять, насколько она серьезна, заявил Илья Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/odni-gibnut-u-drugih-vse-normalno-evlash-rasskazal-kogda-zakonchitsya-voyna-10563386.html Ссылка скопирована

Евлаш сказал, когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Война с Россией может длиться годами, поскольку экзистенциальная угроза над Украиной остается. Ситуация в Украине очень изменчива, все может мгновенно измениться. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью NV.

"Мы помним поход (Евгения - ред.) Пригожина на Москву, тогда реально существовал большой шанс, что кое-что может измениться. А что будет завтра, что будет послезавтра? Если будет так все продвигаться, то война надолго. Возможно, на годы. Это не закончится завтра, послезавтра", - сказал спикер.

По его словам, Украина столкнулась с серьезной экзистенциальной угрозой - агрессором, который стремится уничтожить каждого украинца и забрать все, что принадлежит Украине.

видео дня

"Мы видели, что было, когда война пришла на подконтрольные Украине территории, которые сейчас временно оккупированы. Забирали все имущество, забирали бизнес, забирали дома. У меня есть знакомые, которые сейчас в разных подразделениях воюют, - они тогда поняли, что такое Россия, что это такое, когда они приходят и мобилизуют потом в свое войско. Проводят прессинг населения", - пояснил Евлаш.

Представитель Воздушных сил отметил, что государство должно откровенно говорить с обществом о войне и объяснять, насколько она серьезна.

"Люди ходят, отдыхают, и складывается ощущение, что где-то что-то не так, потому что одни гибнут - на Донбассе и в Запорожье, - а у других все нормально, ничего не происходит", - подчеркнул Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - представитель Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Война в Украине завершится, когда Путин поймет, что не может победить. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что необходимо поддержать Украину, чтобы заставить Путина осознать это.

Также начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает, что война в Украине будет продолжаться, пока будет действующий режим в России. Он не исключает возможности распада России на мелкие части.

Как сообщал Главред, Украина не сможет выиграть войну, если рассчитывать только на уничтожение живой силы и техники врага, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он предполагает, что ситуация может измениться, если Россия будет вынуждена мобилизовать людей из крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред