Ходжес сказал, когда закончится война в Украине, и назвал ошибку Запада

Западные партнеры Украины должны объединить все возможные усилия в помощи нашему государству, уверен Бен Ходжес.

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Бен Ходжес сказал, когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес и объяснил, как именно западные партнеры Украины должны поддержать официальный Киев.

"Мы должны обеспечить, чтобы он (Путин, - ред.) осознал, что Украина не собирается сдаваться, что Запад не собирается сдаваться", - сказал Ходжес в интервью РБК-Украина.

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Американский генерал считает, что лучший способ обеспечить это - чтобы США и Германия сказали: "Мы хотим, чтобы Украина победила, мы будем делать все необходимое".

"Не "так долго, как это нужно". Это пустые слова, а "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть", - подчеркнул Ходжес.

В результате, по его мнению, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из оккупированного Крыма.

Ходжес также отметил антироссийские санкции мощные, но их не выполняют должным образом. И это является проблемой, так как стране-агрессору России нужно противостоять в том числе и в сфере экономики.

"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", - заявил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны.

Боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико считает, что развязанная Россией война против Украины затянется надолго. По его словам, следующему поколению украинцев тоже придется воевать.

Тем временем 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Саммит станет платформой для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.

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