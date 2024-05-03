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РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 15:21
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Сежурне заявил, что европейские должны "играть открыто" против непредсказуемой и непоследовательной России.
РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери
Россия потеряла полмиллиона солдат на войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал, что страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 500 тысяч солдат.

Сежурне в интервью "Новой газете" отметил, что Европа и ее партнеры будут сохранять единство, решимость и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко - ни за что", - сказал министр.

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Глава МИД также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск в Украину. Сежурне заявил, что европейские должны "играть открыто" против непредсказуемой и непоследовательной России. Тем более, когда мир в Европе оказывается под угрозой, то ограничений нет и не исключается ни один вариант.

"Европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, полностью вносят вклад в поддержку Украины, в том числе помогая вести на местах разминирования, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины", - добавил французский министр.

Напомним, что в РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области. Пропагандисты называют произошедшее "страшным провалом" и допускают, что потери могут быть умышленно занижены. Потери могут составлять от 29 до 42 солдат РФ.

В разведке Британии назвали потери РФ в войне. В Британии отметили, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, украинские военные уничтожили или повредили более 10 тысяч единиц вражеской бронетехники РФ.

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