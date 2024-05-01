Удар России по Одессе: появились фото 'замка Кивалова' после прилета

Здание экс-нардепа времен Януковича почти полностью уничтожено огнем.

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Кивалов длительное время поддерживал тесные контакты с Москвой / Коллаж Главреда. Фото: Думская, Одесская прокуратура, УНИАН

Огонь почти полностью уничтожил здание Дворца студентов Одесской юридической академии, которое еще называют "замком Гарри Поттера" или "замком Кивалова", о чем свидетельствуют первые кадры, сделанные изнутри помещений.

Спасатели сообщали, что пожар затронул значительную площадь здания. На фото видно, что "замок" почти полностью сгорел.

В частности, пожаром уничтожена лестничная площадка, кухня, верхние этажи вместе с крышей здания - вместо нее торчит скелет из металлических конструкций. Однако некоторые комнаты все же целы.

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Удар России по Одессе 29 апреля - главное

Вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу ракетами . Удар пришелся на набережную и "замок Кивалова" рядом. Страна-агрессор применила против гражданских кассетные боеприпасы.

Также среди пострадавших был экс-нардеп времен Януковича Сергей Кивалов. Одесские паблики писали о якобы гибели его друга, проректора "Одесской академии" Бориса Васильева. В заведение было попадание российской ракеты.

Военный аналитик Александр Коваленко позже заметил, что российское командование прекрасно знало, что в этой локации нет военных объектов, "а даже если бы и были, то по ним логичнее бить осколочно-фугасными БЧ проникающего, бетонобойного типа. Но нет. Выбраны были именно кассеты, причем с усиленным поражающим эффектом".

Кто такой Сергей Кивалов? Сергей Кивалов шесть раз избирался народным депутатом Украины, возглавлял "Украинскую морскую партию". В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население. В 2004 году во время выборов президента возглавлял Центральную избирательную комиссию. Соавтор закона "Об основах государственной языковой политики", неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко". В парламенте был членом фракции "Оппозиционного блока". Президент национального университета "Одесская юридическая академия", доктор юридических наук, пишет Суспільне.

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