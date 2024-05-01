В Раде хотят обязать украинцев платить долги умерших родственников: что произошло

В Раде хотят украинцам запретить отказываться от наследства, если у умерших были многочисленные долги перед кредиторами.

https://glavred.info/economics/v-rade-hotyat-obyazat-ukraincev-platit-dolgi-umershih-rodstvennikov-chto-proizoshlo-10561946.html Ссылка скопирована

Как платить налоги за наследство: в Раде новый законопроект / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Гражданам Украины могут запретить отказываться от наследства, если у умершего были долги перед кредиторами. Об этом говорится в законопроекте №11220, который был зарегистрирован на сайте Рады.

Автор, нардеп Александр Лукашев (группа "Восстановление Украины") предлагает внести соответствующие изменения в статьи 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины ‒ для того, чтобы защитить кредиторов от убытков.

"Учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов взыскание отдельными кредиторами по обязательствам должника, нанося тем самым ущерб такому кредитору", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

видео дня

Сейчас же, согласно Гражданскому кодексу Украины считается, что родственник наследодателя, который постоянно проживал вместе с ним на время открытия наследства, его принял, если не заявил у нотариуса об отказе. На этот процесс дается полгода со дня смерти человека, который оставляет наследство.

Если же наследник принял наследство, то он, по новому закону, должен будет обязан выплатить и невыплаченную долю кредита. Для этого необходимо заблокировать в банке карты умершего (если они были открыты), а также предоставить свидетельство о смерти (оригинал или нотариально заверенную копию).

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред