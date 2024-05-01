Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

Украинские военные недавно успешно поразили скопление россиян в селе Рогово Луганской области. Прилет пришелся по тренировочному пункту, отмечают специалисты по OSINT.
Сообщается, что удар был совершен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS. Аналитики насчитали всего три выпущенных по оккупантам ракеты.
В настоящее время неизвестно о потерях россиян. Однако из видео следует, что боеприпасы "накрыли" большую территорию с собравшимися оккупантами.
ATACMS в Украине - ВСУ передали дальнобойные ракеты
США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.
Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.
Отмечалось, что Вашингтон позволил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.
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