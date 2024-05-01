Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

Исследователи по открытым данным установили, что удар произошел недалеко от села Рогово.

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Минобороны России видео пока никак не прокомментировало / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express, скриншот

Украинские военные недавно успешно поразили скопление россиян в селе Рогово Луганской области. Прилет пришелся по тренировочному пункту, отмечают специалисты по OSINT.

Сообщается, что удар был совершен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS. Аналитики насчитали всего три выпущенных по оккупантам ракеты.

В настоящее время неизвестно о потерях россиян. Однако из видео следует, что боеприпасы "накрыли" большую территорию с собравшимися оккупантами.

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ATACMS в Украине - ВСУ передали дальнобойные ракеты

США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Отмечалось, что Вашингтон позволил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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