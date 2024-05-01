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Россия изменила подход к ударам по Украине: что говорят на Западе

Яна Ставская
1 мая 2024, 16:32
Страна-агрессор хочет нанести украинскому населению еще больше страданий.
Последствия удара по Одессе 30 апреля
30 апреля Россия ударила по Одессе кассетными снарядами / Фото: Одесская ОГА

Российские оккупанты, вероятно, изменили подход к террористическим ударам по Украине, на что указывает атака кассетными боеприпасами по центру Одессы, говорится в материале The New York Times.

При этом американские аналитики не делают пока никаких выводов, ожидая подтверждения Пентагоном применения Россией против гражданского населения Украины запрещенного международным законодательством оружия.

Согласно приведенным журналистами данным, у кассетных боеприпасов зарегистрировано более 20% отказов - такие ракеты разлетаются во все стороны и оставляют после себя опасные остатки, которые могут сдетонировать позже при неправильном обращении.

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Украина тоже использует кассетные снаряды, но исключительно против военных объектов оккупантов. В то же время применение Россией этого типа боеприпасов по гражданским городам указывает на изменение подхода к ударам РФ по Украине, считают авторы материала.

По мнению журналистов, отныне Россия будет пытаться нанести гражданскому населению еще больше страданий - включая удары по критической инфраструктуре.

Удары России по Украине - враг применяет запрещенное оружие

Вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу ракетами . Удар пришелся на набережную и гражданский объект рядом. Страна-агрессор применила против гражданских кассетные боеприпасы.

Военный аналитик Александр Коваленко позже заметил, что российское командование прекрасно знало, что в этой локации нет военных объектов, "а даже если бы и были, то по ним логичнее бить осколочно-фугасными БЧ проникающего, бетонобойного типа. Но нет. Выбраны были именно кассеты, причем с усиленным поражающим эффектом".

Как пояснил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, российские оккупанты пытаются по-максимуму воспользоваться дефицитом вооружения у украинских войск, пока ВСУ не накопят необходимые средства поражения. Обострения ситуации стоит ожидать в ближайшие два месяца.

"Почему это сейчас происходит максимально активно? Потому что противник понимает, что уже через ориентировочно полтора-два месяца Силы обороны будут иметь в концентрации необходимые средства ПВО, а также необходимую номенклатуру боеприпасов на передней линии боевого соприкосновения, которые сделают невозможным выполнение задач противнику с той интенсивностью, с которой он ведет сейчас. Поэтому противник пытается пользоваться окном этих возможностей", - высказался Федоренко.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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