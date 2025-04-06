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Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
6 апреля 2025, 19:34
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Новости Украины 6 апреля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 6 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева, alerts in ua

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробности

Оккупационные войска агрессора России атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения оккупантами баллистических ракет около 5 утра.

видео дня

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствий

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать украинское население. В ночь на 6 апреля, россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" город Сумы. Об этом сообщает Сумская ОГА.

В администрации уточнили, что все ударные дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру.

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

Войска агрессора России утром 6 апреля атаковали украинские города. В Киеве прогремели взрывы и были пожары. Сумы были атакованы беспилотниками "Шахед". В Купянске враг сбросил корректируемую авиабомбу на жилой дом.

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Об этом написали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

В ночь на 6 апреля, россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Враг также атаковал Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. На вражеские удары по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский.

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканалов

6 апреля Россия осуществила очередной ракетный обстрел Киева, в результате которого серьезно пострадало офисное здание, где располагался телеканал FREEДОМ. Как сообщила корреспондент канала Лариса Петрук, удар привел к значительным разрушениям трех верхних этажей и выбитых окон.

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

В воскресенье, 6 апреля, Земля находится под влиянием сильной магнитной бури. Мощность солнечной активности достигает K-индекса 6. Об этом сообщает meteoagent.

Аналитики отмечают, что геомагнитный шторм продолжается уже несколько дней, однако, по прогнозам, с понедельника он начнет постепенно ослабевать.

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

Россия изменила подход к ракетным атакам по Украине, все чаще применяя баллистические ракеты и модернизированные дроны. Кроме того, россияне снова прибегли к тактике комбинированных массированных обстрелов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противовоздушная оборона сработала эффективно, хотя не все ракеты удалось перехватить.

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

В Соединенных Штатах собираются сконцентрироваться на безопасности Тайваня, однако не исключено, что остров станет разменной монетой в договоренностях Дональда Трампа с Китаем. План по отрыву агрессора России от Китая вообще обречен на провал, зависимость Москвы от Пекина слишком сильна. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Китай внимательно следит за ситуацией с российско-украинской войной, а США при Трампе вряд ли могут быть гарантом безопасности для Тайваня.

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

В течение следующей недели украинцам не стоит ждать весеннего тепла. Погода будет некомфортной и влажной, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа: в Польше предупредили Трампа

Мирные переговоры по завершению развязанной Россией войны против Украины не должны привести к исторической ошибке и признанию оккупированных территорий "российскими". В таком случае будут пересечены красные линии для Польши и других стран Центральной Европы. Об этом заявил советник польского премьера Павел Коваль.

В материале Financial Times говорится о том, что советник премьера Польши Дональда Туска по Украине предостерег от опасных "договоренностей", которые могли бы быть связанными с территориальными "уступками" Кремлю.

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

Россия нарушила режим прекращения огня в море. Враг запустил ракеты для удара по Украине из акватории Черного моря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

Российское Минобороны официально сообщило о продвижении оккупационных войск продвинуться на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, населенный пункт остается под контролем украинских сил - бои там продолжаются, но враг не установил над ним полного контроля. Оккупационные войска пытаются прорываться малыми штурмовыми группами, которые успешно уничтожаются украинскими защитниками.

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

Погода в Украине ухудшится. Регионы будет засыпать снегом и ударят сильные морозы. Во многих областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГСЧС.

На вершине горы Поп Ива уже выпало около 30 сантиметров снега. Там очень сильные порывы ветра. Из-за снегопадов на высокогорье ограничена видимость. Спасатели призывают воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды.

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