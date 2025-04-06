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В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствий

Марина Фурман
6 апреля 2025, 09:36
489
Предварительно, травмированных и жертв нет.
удар по Сумах
Враг ударил дронами по Сумах / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОВА

Основное:

  • Ночью 6 апреля 8 "Шахедов" попали в гражданскую инфраструктуру Сум
  • В результате атаки повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника
  • Обошлось без жертв и травмированных

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать украинское население. В ночь на 6 апреля, россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" город Сумы. Об этом сообщает Сумская ОВА.

В администрации уточнили, что все ударные дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру.

видео дня

"Сегодня ночью в результате российской атаки состоялось попадание 8 "Шахедов" по гражданской инфраструктуре города Сумы", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки на город повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

"Предварительно, травмированных и жертв нет", - отметили в ОВА.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь уточнил, что в результате атаки дронов повреждены аж 18 единиц транспорта.

Сейчас соответствующие аварийно-спасательные службы ликвидируют последствия атаки агрессора.

  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
  • Удар по Сумам 6 апреля
    Удар по Сумам 6 апреля фото: Сумская ОВА, Нацполиция
инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, россияне 6 апреля рано утром атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории. В результате вражеской атаки известно о пострадавших.

В субботу вечером, 5 апреля, оккупанты нанесли новый воздушный удар по Украине, в Николаеве возникли пожары. По данным председателя ОВА Виталия Кима, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.

Напомним, в ночь на 5 апреля РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету. В Кривом Роге почти два десятка человек погибли, среди них девять детей.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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