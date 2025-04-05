Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету

В Кривом Роге почти два десятка человек погибли, среди них девять детей.

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Удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои Кривой Рог"

Кратко:

РФ ночью запустила по Украине 92 дрона - сбит 51, еще 31 дрон-имитатор был локально потерян

Пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

В Кривом Роге в результате удара ракетой погибли 18 человек, среди них 9 - дети

Российские оккупанты ночью запустили по Украине 92 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 51 вражеский дрон. Еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей (были локально потеряны, без негативных последствий). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"В ночь на 5 апреля 2025 года (с 21:00 4 апреля) противник атаковал 92-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Вражеские дроны пришлось сбивать на севере, юге, востоке и в центре страны.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

Удар РФ по Украине в ночь на 5 апреля 2025 года/ Воздушные силы ВСУ

Днепропетровская область - 19 погибших в Кривом Роге

В Кривом Роге на Днепропетровщине оккупанты 4 апреля нанесли удар по жилому кварталу. В результате удара погибли 18 человек, из которых девять детей, сообщает Днепропетровская ОГА.

61 человек пострадал, среди них 12 детей. В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением.

После удара ракетой, оккупанты совершили еще один удар по Кривому Рогу - ночью они ударили по городу беспилотником. В результате этого погибла 56-летняя женщина, семь человек ранены.

Из-за вражеских ударов в городе повреждены почти два десятка многоквартирных домов, 6 учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств.

Сумская область

В Сумской областной военной администрации рассказали, что ночью и утром россияне совершили 53 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 68 взрывов.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Чернеччинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады.

Киевская область

Враг ночью также атаковал дронами Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, рассказали в Киевской ОГА.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Броварском районе в результате падения обломков сбитой цели повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. Также ликвидирован пожар травяного настила. Оперативные группы продолжают работы по выявлению последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине дронами - последние новости

Напомним, РФ атаковала Шахедами Полтаву, под удар попали нефтегазовые объекты. Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

В Defense Express сообщали, что в РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты. Пока не известно, какими могут быть темпы производства нового российского дрона.

Как сообщал Главред, РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 "Шахедов " - стало известно, когда ждать нашествия дронов. Авиаэксперт рассказал, что россияне производят более 2000 дронов в месяц.

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