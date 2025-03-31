РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 дронов: когда ждать нашествие БПЛА

Авиаэксперт рассказал, что россияне производят более 2000 дронов в месяц.

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Россияне наращивают производство БпЛА / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Ключевые тезисы:

РФ хочет запускать до 500 "Шахедов" за один раз

К такой тактике враг может прийти уже в конце 2025 года

Российские оккупанты значительно увеличили производство ударных дронов. Противник имеет амбициозную цель - запускать одновременно по территории Украины около 500 "Шахедов". Таким прогнозом поделился авиаэксперт Богдан Долинце в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, точные объемы пусков беспилотников зависят от нескольких факторов, в частности от объема производства, пусковых установок и количества экипажей.

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Долинце уточнил, что на данный момент у оккупантов функционируют по меньшей мере три производственные линии, которые позволят захватчикам значительно увеличить производство дронов до конца года.

Авиаэксперт рассказал, что по разным данным, объем производства беспилотников большой дальности в РФ - более 2000 дронов в месяц, но враг планирует выйти на годовой объем производства более 2 миллионов единиц.

"С учетом увеличения возможностей стоит ожидать уже к концу этого года, что максимальный пуск может достичь на самом деле значительно больших объемов. И в случае, если все замыслы врага будут реализованы, то объем может составить до 500 единиц за один пуск", - предостерегает авиаэксперт.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником. По словам мэра города, ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждения получили здание детского сада и культурно-спортивный комплекс. Начиная с 04:49 россияне снова начали атаковать город дронами.

Недавно российские войска нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.

В субботу, 29 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара РФ известно о пострадавших. Ракетный удар пришелся по плотной городской застройке.

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Кто такой Богдан Долинце? Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

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