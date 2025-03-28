"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФ

Для России главное – это террор, запугивание населения, подчеркнул Александр Коваленко.

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Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленко, 22-я ОМБр

Главное:

Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон, Днепр и Одесса испытывают на себе террор РФ

Россияне наступают и воюют с населением Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, могут ли Сумы в ближайшее время стать большим театром боевых действий.

"Большим театром боевых действий – нет. А вот центром для террора – да, в ближайшее время это вполне возможно. Хотя Сумы никогда не отдыхали от российского террора, как один из крупных приграничных городов, как и Харьков. Хотя удары по Харькову наносились чаще, чем по Сумам", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт обратил внимание на то, что Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон, Днепр и Одесса испытывают на себе чаще всего террор россиян.

"Для России главное – это террор, запугивание населения. Она этим занималась, занимается и будет заниматься, потому что террор против гражданского населения – это общая концепция доктрины ведения любых военных операций еще со времен Советского Союза", - пояснил он.

Военный аналитик говорит, что россияне не только наступают и воюют с армией другого государства, но и воюют с населением.

"Эта доктрина была разработана еще во времена СССР и постоянно использовалась. Например, Афганская война: гражданского населения в Афганистане было убито в десятки раз больше, чем моджахедов. Другие примеры – Чечня и Грузия. С чего началась пятидневная война в Грузии? С убийства гражданских, то есть запугивания. Если бы война в Грузии затянулась, мы бы увидели гораздо больше военных преступлений. Потому этой доктрины россияне всегда будут придерживаться", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Ранее сообщалось о том, есть ли угроза наступления на Сумы. Российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прибыл в Сумскую область. По его словам, украинские воины проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины.

Напомним, по данным DeepState, к сожалению, сдержать РФ на Сумщине - задача со звездочкой. Однако, несмотря на сложные вызовы, Силы Обороны прикладывают максимальные усилия, чтобы не дать инициативе перейти на сторону противника.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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