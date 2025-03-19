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"Стало очень горячо, враг пытается прорваться": есть ли угроза наступления на Сумы

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2025, 23:53
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Российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу.
ВСУ, армия РФ
РФ наращивает обстрелы Сумщины / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытались вытеснить украинских защитников за пределы Курской области, которая имеет стратегическое значение для защиты Сумщины. Сейчас РФ пытается штурмовать украинские позиции, чтобы закрепиться на украинской территории, однако им не удается это сделать. Об этом заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он убежден, что сейчас маловероятно наступление РФ на Сумщину. Подобное наступление будет стратегически невыгодным из-за значительных потерь россиян на разных участках фронта.

Интенсивность боевых действий на Курщине действительно возросла. Однако у врага мало сил для начала операции на Сумщине. По мнению Тимочко, России придется сконцентрировать там более 50 тысяч военных. К тому же украинские защитники укрепляли свои позиции, размещали войска и фортификации, что также затрудняет попытки оккупантов прорваться.

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"Невозможно снова начать наступление, когда даже предыдущие попытки на Харьковщине и в других направлениях завершились без существенных результатов", - сказал Тимочко.

Начальник службы связей с общественностью 117-й отдельной бригады ТрО Дмитрий Лантушенко рассказал Радио Свободе о том, что в последние дни враг усилил плотность обстрелов на всем участке границы Сумской области.

"В последние дни на Сумщине стало очень горячо, враг усилил плотность обстрелов на всем участке государственной границы Сумщины с Российской Федерацией. Причем нельзя выделить сейчас отдельный населенный пункт, где мощные обстрелы, отдельную громаду или отдельный район - вся территория Сумской области обстреливается врагом, обстреливается очень интенсивно. Особенно это касается приграничных громад, которые фактически уничтожаются, к сожалению, врагом", - сказал военный.

При этом российские ДРГ регулярно пытаются прорывать границу в Сумской области. Из-за того, что РФ не может закрепиться в регионе, враг терроризирует мирное население.

"Если бы они (российские войска, - ред.) чувствовали, что где-то можно прорвать границу Сумщины и зайти вглубь территории, они бы это сделали. Мы видим увеличение попыток захода на территорию за последние дни, однако им кладут конец, абсолютно все ДРГ уничтожают, или враг, собственно, отходит со своих позиций с потерями", - сказал Лантушенко.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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