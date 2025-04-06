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Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 23:02
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Герман Ненов рассказал, по какой причине готов отказать певице.
Герман Ненов
Герман Ненов высказался про Алину Гросу - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/german.nenov

Кратко:

  • Герман Ненов рассказал, что не хочет сотрудничать с Алиной Гросу
  • Режиссер назвал черту характера певицы, из-за которой ему сложно найти с ней общий язык

Украинский режиссер, клипмейкер и креативный продюсер Герман Ненов успел поработать со многими звездами (Настя Каменских, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Джамала, Анна Тринчер и др.). К каждой из них ему удавалось найти свой подход, однако были в его карьере и такие артисты, с которыми он предпочитает не сотрудничать.

Так, отказать в работе Ненов готов, например, Алине Гросу. В интервью Алексею Суханову он признался, что из-за закрытого характера певицы коллаборация у них не сложилась.

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При этом Герман Ненов отмечает, что его суждение субъективно. Он хорошо относится к Гросу, как к артистке, но его методы работы и ее взгляды на творчество, по его мнению, не совместимы.

Герман Ненов
Герман Ненов высказался про Алину Гросу - детали / Скриншот YouTube

"С Алиной Гросу я больше в своей жизни не поработаю. Она не может быть до конца искренней в своих эмоциях, потому что она не может определиться, чего сама хочет. Даже не может искренне сказать, что ей, например, не нравится или нравится, будет или не будет делать. Она не предоставляет какого-то фидбека. Мне с такими людьми очень сложно работать. Мне лучше поругаться, но дойти до цели. Давайте же мыслями делиться откровенно! Хотя Алина прекрасная девушка, но не моя по характеру", - рассказал режиссер.

Алина Гросу
Герман Ненов высказался про Алину Гросу - детали / instagram.com/alina_grosu

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Кто такая Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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