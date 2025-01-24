Будет грандиозное шоу: Нацотбор Евровидения выходит на новый уровень

Финал Национального отбора состоится 8 февраля.

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На Нацотборе будут грандиозные изменения / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, СТБ

Что известно:

Когда будет Нацотбор Евровидения-2025

Какие изменения ожидаются в нынешнем Нацотборе в этом году

Украина уже готовится к Национальному отбору на Евровидение-2025. В этом году шоу будет кардинально отличаться от предыдущих. Об этом во время пресс-конференции заявил режиссер-постановщик Нацотбора Герман Ненов.

Он акцентировал на том, что впервые в истории украинского отбора появятся такие нововведения. Будут даже элементы формата, которые присутствуют в гранд-финале Евровидения.

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"По формату мы обещаем вам не просто Национальный отбор, а Евровидение. Большое, грандиозное, украинское Евровидение ... Впервые в истории Нацотбора внутри нашей арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные элементы сценария. Мы сильно готовимся к посткадрам, которые будут полноценными рекламными кампаниями в стиле культовых брендов, но в то же время они станут портретами финалистов", - признался Герман.

Также перед основной частью шоу на сцене выступят 9 украинских звезд, которые уже принимали участие в Евровидении. Финал Нацотбора состоится 8 февраля. Шоу будет вести трое ведущих, которые ранее уже появлялись на конкурсе.

Произойдут изменения и в формате голосования. Украинцы смогут проголосовать за фаворита не только в "Дії", но и с помощью СМС.

Евровидение 2025 - последние новости

Как сообщал Главред, после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Гейтспич попал в скандал. Он нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году исполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Известно, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Певица выжила после теракта ХАМАС на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года.

Также оказалось, что украинская певица не попала в Нацотбор и идет на конкурс от другой страны. Грисана решила не тратить целый год на повторную попытку попасть на Евровидение, и нашла альтернативу.

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