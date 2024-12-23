Нацотбор на Евровидение-2025: кто стал жюри конкурса

Кратко:
- Финал Нацотбора состоится 8 февраля
- Победителя определит авторитетное жюри, в состав которого вошли три известных украинских музыканта
До финала Национального отбора на Евровидение-2025 осталось полтора месяца, и подготовка к итоговому концерту выходит на финишную прямую. На днях был оглашен шортлист финалистов Нацотбора, а сегодня появилась информация о том, кто же станет жюри конкурса.
Суспільне мовлення в социальных сетях объявило, что Нацотбор будут судить певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, фронтвумен группы Go_A и участница Евровидения-2021 Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, лидер группы Без обмежень.
Жюри выбирали еврофаны путем онлайн-голосования. В нем поучаствовали 442 374 украинца.
Наибольшее количество голосов получила Джамала - 35.28% (156048 голосов), на втором месте с 20.24% (89516) оказался Танчинец, а Павленко, соответственно, на третьем - 11.84% (52359). Если кто-то из тройки жюри откажется от подписи договора с Суспільним о членстве, его место займет следующий кандидат с наивысшим процентом голосов.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").
Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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