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Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

Виталий Кирсанов
6 апреля 2025, 22:53
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Журналисты считают "сенсацией" нынешнее третье место Германии после недавнего лидерства по этому показателю.
Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com
СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто занимает тройку лидеров по числу просителей убежища в ЕС
  • В каких странах меньше всего просителей убежища

Среди стран Европейского союза Франция обошла Германию по числу людей, которые запрашивают убежища в этих странах. Об этом со ссылкой на конфиденциальный отчет ЕС сообщает Die Welt.

По данным издания, в первом квартале 2025 года заявки на предоставление убежища во Франции подали 40 871 человек, а на втором месте оказалась Испания – 39 318 просителей убежища.

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Журналисты считают "сенсацией" нынешнее третье место Германии после недавнего лидерства по этому показателю. По данным медиа, по сравнению с первым кварталом 2024 года число заявок на убежища в Германии сократилось на 41% и составило в январе-марте 2025 года 37 387 человек.

Меньше всего просителей убежища появилось в Венгрии и Словакии – соответственно 22 и 37. Die Welt обращает внимание, что эти страны проводят "особенно жесткий курс в миграционной политике".

В общей сложности, по данным издания, в первом квартале 2025 года убежища в ЕС, Норвегии и Швейцарии попросили почти 211 тыс. человек.

Больше всего людей с надеждой обустроиться в Европе прибыли из Венесуэлы (более 25 тыс.), Афганистана (21,5 тыс.) и Сирии (более 15 тыс.).

В документе, на который ссылается Die Welt, фиксируется, в частности резкий рост числа заявлений на защиту от украинцев – плюс 84%.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Накануне сообщалось, что в Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

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