В Украине хотят легализовать ЧВК: законопроект уже в Раде

Нардепам предлагается узаконить деятельность международных военных компаний. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

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ЧВК в Украине хотят легализовать - законопроект в Раде / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который узаконивает деятельность международных военных компаний. Пояснительная записка документа за №11214 доступна на сайте парламента.

Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний:

увеличение количества бывших военнослужащих в Украине;

потребность в группах быстрого реагирования из числа опытных участников боевых действий;

потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;

увеличение количества рабочих мест в Украине;

социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и так далее).

Согласно законопроекту, такие ЧВК смогут предоставлять оборонные услуги - обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана их имущества.

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Нардепы считают, что ЧВК смогут предоставлять услуги и частным лицам (например, индивидуальная защита, охрана объектов за границей), и международным инвесторам. По мнению парламентариев, оборонная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, которое было бы создано за счет иностранных инвестиций.

Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине. Речь идет о создании пунктов постоянной дислокации или баз размещения оборонных компаний на территории Украины. То есть, по мнению авторов законопроекта, это может создать дополнительные рабочие места для украинцев.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера — неофициальное вооружённое формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, Группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Что случилось с остатками русской ЧВК "Вагнера"

27 сентября 2023 года тогдашний начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Тем временем Федеральная служба безопасности России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Якобы Росгвардия помогла "Вагнеру" спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии.

Тем временем в России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК "Вагнер".

Позднее в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) говорилось, что Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, давние приспешники диктатора России Владимира Путина, теперь финансируют две частные военные компании, которые подчиняются Министерству обороны РФ и охватили прежние операции ЧВК "Вагнера" в Африке.

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