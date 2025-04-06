"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

По словам Макрона, РФ продолжает свою войну с новой силой, демонстрируя пренебрежение к гражданскому населению.

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Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, dp.dsns.gov.ua

Что сказал Макрон:

Российские атаки остановить необходимо

Россия продолжает свою войну с новой силой

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российскую ракетную атаку на Кривой Рог и сегодняшний обстрел Украины. Соответствующее заявление глава Франции сделал соцсети X.

"В этот день национального траура в Украине мои мысли с детьми и всеми гражданскими жертвами кровавых ударов, нанесенных Россией, в частности, 4 апреля в Кривом Роге", - подчеркнул он. видео дня

Макрон напомнил, что прошлой ночью многочисленные российские удары снова были нацелены на жилые районы в Киеве и несколько других украинских городов.

"Российские атаки остановить необходимо. Если этого не случится – нужна будет жесткая ответная реакция", - заявил лидер Франции.

По его словам, несмотря на то, что Украина почти месяц назад приняла предложение президента Трампа о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня и партнеры работают над достижением мира, Россия продолжает свою войну с новой силой, демонстрируя полное пренебрежение к гражданскому населению.

"Сколько еще можна допускать, чтобы Россия перебирала мирными инициативами США и Украины и при этом продолжала убивать детей, гражданских?" - спросил Макрон.

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

Известно о 20погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей. Президент назвал имена погибших детей.

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