'Виноваты Путин и россияне': в Кропивницком женщина выпала из карусели и погибла

По данным журналистов, женщина потеряла близкого человека в российско-украинской войне и просила обвинять в своей смерти российского диктатора Путина.

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Трагедия в Кропивницком - женщина выпала из карусели и погибла / Коллаж Главред, фото: Суспільне, УНИАН

В дендропарке города Кропивницкий погибла 56-летняя женщина, которая упала со смотрового колеса. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, сообщает "Суспільне"

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

По этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Событие прокомментировал представитель администрации дендропарка, который пожелал остаться анонимным. По его словам, женщина в руке держала оставила предсмертную записку в которой в своей смерти обвиняла Путина и россиян. Известно, что она потеряла на войне с Россией близкого человека.

"Трагедия произошла 7 мая в 15:56. Женщина зашла на аттракцион в медицинской маске, это видно по камерам видеонаблюдения. Она дождалась пока на колесе обозрения не будет посетителей и осталась сама в кабинке. Перед посадкой оператор всегда сообщает, что во время катания вставать со своего места запрещено. Когда она доехала до самого верха аттракциона, то, по словам очевидцев, которые были рядом - это молодая пара с ребенком, они видели, как женщина наклонилась и сама выпала оттуда. Сразу констатировали ее смерть. Мы вызвали и полицию, и скорую помощь. При ней нашли предсмертную записку. В ней она написала, что просит "никого не обвинять в ее смерти, а винить Путина и русских" и оставила контактные данные своих родственников. По нашей информации, у женщины остался 15-летний сын, который подтвердил, что это его мама", - сообщил анонимно представитель денропака в комментарии "Суспільному".

Фото: Суспільне

Сегодня, 7 мая, стало известно о гибели на войне 21-летнего военного парамедика "Азова" Назария Гринцевича, известного как "Гринка". Назарий был одним из самых молодых бойцов "Азовстали", он получил ранения, попал в плен, но вернулся снова на фронт. Об этом сообщил волонтер и блогер Игорь Лаченков.

Также, 6 мая на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы и участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. О смерти известного украинского спортсмена сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

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