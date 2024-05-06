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Чемпион Европы защищал Украину: на фронте погиб знаменитый спортсмен-тяжелоатлет

Алексей Тесля
6 мая 2024, 16:35обновлено 6 мая, 17:20
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Александр Пелешенко был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы и участником Олимпийских игр.
Пелешенко
Александр Пелешенко погиб на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/uwf.net.ua

На фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

О смерти известного украинского спортсмена говорится в сообщении в Facebook Федерации тяжелой атлетики Украины.

"С большой грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце заслуженного мастера спорта Украины, двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко. Выражаем искренние соболезнования семье и всем, кто знал Александра", - написали в ФТУ.

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Как уточняется, Пелешенко было 30 лет. Он был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике, где занял 4 место (2016).

При этом с первых дней российской вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ на защиту своей страны.

Пелешенко родился в Луганской области в городе Петрово-Красноселье. Сейчас его родной город находится под российской оккупацией.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы. В боях с оккупантами погиб мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший наставник паралимпийской сборной Украины Валентин Дондиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

До того в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред".

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