Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

В боях с оккупантами погиб мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший наставник паралимпийской сборной Украины Валентин Дондиков.

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Валентину Дондюкову совсем недавно исполнился 41 год / коллаж Главред, фото Facebook

В жестоком сражении с российскими оккупантами скончался известный спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший тренер паралимпийской сборной Украины по пулевой стрельбе 41-летний Валентин Дондиков. 6 апреля его жизнь оборвалась во время задания на Херсонском направлении, сообщается на Facebook-странице "Одесский инваспорт"

Дондиков много лет сам занимался стрельбой из пистолета на профессиональном уровне, был многократным победителем и призером чемпионатов Украины. Потом работал тренером-преподавателем в Одесской областной ДЮСШ, возглавлял сборную области на детских соревнованиях. Получил звание заслуженного тренера Украины.

До полномасштабной войны с Россией Валентин готовил паралимпийскую сборную Украины по пулевой стрельбе, в частности, тренировал ее и на Паралимпийских играх-2020 в Токио в августе-сентябре 2021 года, где украинские стрелки завоевали шесть наград.

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Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Дондиков встал на защиту Украины. 19 марта на фронте отпраздновал День рождения – ему исполнился 41 год. 6 апреля во время выполнения боевого задания на Херсонщине его жизнь оборвала вражеская мина.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что погиб известный украинский писатель. На фронте погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

До того в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред".

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