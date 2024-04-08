УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2024, 15:49
В боях с оккупантами погиб мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший наставник паралимпийской сборной Украины Валентин Дондиков.
Диндюков
Валентину Дондюкову совсем недавно исполнился 41 год / коллаж Главред, фото Facebook

В жестоком сражении с российскими оккупантами скончался известный спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший тренер паралимпийской сборной Украины по пулевой стрельбе 41-летний Валентин Дондиков. 6 апреля его жизнь оборвалась во время задания на Херсонском направлении, сообщается на Facebook-странице "Одесский инваспорт"

Дондиков много лет сам занимался стрельбой из пистолета на профессиональном уровне, был многократным победителем и призером чемпионатов Украины. Потом работал тренером-преподавателем в Одесской областной ДЮСШ, возглавлял сборную области на детских соревнованиях. Получил звание заслуженного тренера Украины.

78900

До полномасштабной войны с Россией Валентин готовил паралимпийскую сборную Украины по пулевой стрельбе, в частности, тренировал ее и на Паралимпийских играх-2020 в Токио в августе-сентябре 2021 года, где украинские стрелки завоевали шесть наград.

видео дня

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Дондиков встал на защиту Украины. 19 марта на фронте отпраздновал День рождения – ему исполнился 41 год. 6 апреля во время выполнения боевого задания на Херсонщине его жизнь оборвала вражеская мина.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что погиб известный украинский писатель. На фронте погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

До того в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Херсона новости спорта война в России
Реклама

Главное за день

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:40 Мир
РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:19 Украина
Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 5842

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 1628

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

РФ собирает ударный кулак : превращает город-миллионник в серую зону – СМИ 1470

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ 1380

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ

Последние новости

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретом

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

15:49

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

15:48

Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

Реклама
15:42

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывыФото

15:13

"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

15:12

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

15:09

Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

14:58

"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

14:45

Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

14:44

Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежимиВидео

14:39

Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

14:32

Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

14:24

Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

Реклама
13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Реклама
10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

09:18

В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

08:52

Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

08:46

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

08:40

Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять