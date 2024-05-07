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"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

Руслана Заклинская
7 мая 2024, 23:03
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Украина делает все возможное, чтобы укрепить своих воинов и обеспечить стране больше прочности в боях, подчеркнул президент Украины.
'Это время определяет весь год': Зеленский анонсировал важные новости
Зеленский назвал самые горячие направления на фронте / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Украина готовит новые встречи и документы, которые станут важными новостями в ближайшие недели. Самые горячие бои происходят на Покровском, Кураховском, Краматорском, Лиманском, Времовском и Купянском направлениях. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что постоянно находится на связи с военными и провел отдельное совещание с Министерством обороны по комплектованию бригад. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить своих воинов и обеспечить стране больше прочности в боях.

"Я благодарю каждого в мире, кто нам помогает. Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год - и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас - по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад - будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России", - подчеркнул президент.

видео дня

По его словам, Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели. Ожидаются новые визиты партнеров в Украину и новые соглашения по безопасности, которые укрепят положение государства в Европе.

"Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства", - сказал президент.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины достигли тактических успехов на Лиманском направлении, в частности в районе Серебрянского лесничества, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Ситуация в районе Часового Яра остается под контролем украинских военных, несмотря на активные боевые действия и попытки российских оккупантов прорваться в город.

Также Волошин рассказал, что ВСУ не испытывают острого дефицита боеприпасов, хотя российские оккупанты все еще имеют преимущество в количестве снарядов и живой силы. Он подчеркнул, что украинские военные используют свои ресурсы с умом и максимально эффективно расходуют каждый снаряд.

Как сообщал Главред, оккупанты, не достигнув значительных успехов до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили усилить давление на Часо-Яровском направлении, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Российские войска начали формировать ударную группу в тылу для штурма Часового Яра.

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