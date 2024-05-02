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Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

Яна Ставская
2 мая 2024, 20:32
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Путин попытается "принудить" украинские власти сесть за стол переговоров с Москвой.
Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине
РФ бьет по крупным городам кассетными боеприпасами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Россия наносит новые удары по Украине, прежде всего пытаясь помешать переброске западного вооружения на передовую. Агрессивная тактика РФ будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли закончится, прогнозирует директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По мнению Хейнс, всеми этими действиями Путин хочет заставить Украину сесть за стол переговоров.

"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по энергетической инфраструктуре, призвана убедить Украину, что продолжение боевых действий только увеличит ущерб и не будет иметь реального варианта решения с одержанием победы", - сказала она во время слушаний в сенатском комитете по вопросам Вооруженных сил, цитирует Reuters.

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Эта агрессивная тактика, вероятно, продолжится, а война в ближайшее время вряд ли закончится, добавила она.

Удары РФ по Украине - Москва меняет тактику

Как писал The New York Times, российские оккупанты, вероятно, изменили подход к террористическим ударам по Украине, на что указывает атака кассетными боеприпасами центра Одессы.

По мнению журналистов, отныне Россия будет пытаться нанести гражданскому населению еще больше страданий - включая удары по критической инфраструктуре.

Как пояснил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, российские оккупанты пытаются по-максимуму воспользоваться дефицитом вооружения у украинских войск, пока ВСУ не накопят необходимые средства поражения. Обострения ситуации стоит ожидать в ближайшие два месяца.

"Почему это сейчас происходит максимально активно? Потому что противник понимает, что уже через ориентировочно полтора-два месяца Силы обороны будут иметь в концентрации необходимые средства ПВО, а также необходимую номенклатуру боеприпасов на передней линии боевого соприкосновения, которые сделают невозможным выполнение задач противнику с той интенсивностью, с которой он ведет сейчас. Поэтому противник пытается пользоваться окном этих возможностей", - высказался Федоренко.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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