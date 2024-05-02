"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

Оккупанты в последнее время во время атак применяют меньше "Шахедов", а делают ставку на баллистические ракеты и крылатые ракеты типа Х-59.

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В Воздушных силах оценили риск российских атак на Пасху/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может нанести удары ракетами и дронами-камикадзе "Шахед" на Пасху - такой риск не исключается.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что угроза таких ударов со стороны российских оккупантов является постоянной

"Как мы видели уже неоднократно, любые сообщения о так называемых мирных договоренностях, временные перемирия с российской стороны не соблюдаются. Поэтому мы не можем исключать то, что подлый коварный враг может испортить людям праздник", - отметил Евлаш. видео дня

Представитель Воздушных сил заверил, что украинская противовоздушная оборона всегда находится наготове, чтобы отражать вражеские атаки. В то же время Евлаш призвал украинцев всегда быть внимательными и следить за сообщениями о воздушной тревоге - на Пасху, в праздничные и будние дни.

Также он добавил, что российские оккупанты в последнее время меньше применяют для ударов дроны-камикадзе "Шахед", а больше используют баллистические ракеты и крылатые ракеты типа Х-59.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Угроза ракетных ударов на Пасху 5 апреля - последние новости

Ранее украинцев предупредили о новых провокациях РФ - возможном ракетном ударе по Украине на Пасху. По данным Центра противодействия дезинформации, Россия готовит ракетные и межрелигиозные провокации для дестабилизации ситуации в Украине в период Пасхальных праздников.

Также ранее сообщалось, что РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца. Российские оккупанты пользуются "окном возможностей".

Напомним, в Киеве усиливают безопасность на Пасху из-за угрозы ракетных ударов. Возле храмов будут дежурить правоохранители, чтобы не допустить провокаций и в случае воздушной тревоги помогать эвакуировать верующих и священнослужителей в укрытие.

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