Россияне продвигаются в двух областях: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить территории в Донецкой и Запорожской области. Враг продолжает штурмовать Часов Яр.

В отчете ISW говорится, что 7 мая российские оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

В то же время враг недавно продвинулся на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).

Зато пропагандисты утверждали, что оккупанты также продвигались на северо-запад от Авдеевки и на юго-запад от Очеретино и до южной окраины населенного пункта. Другой российский милблогер говорит, что РФ продвинулась на 1,5 км вглубь к бурелому вдоль линии Новобахмутовка-Бердичи. Однако ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Кроме этого, оккупанты недавно подтвердили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что враг продвинулся по улице Скидной к новым позициям в юго-восточном Роботино. Один милблогер утверждал, что российские войска также имеют успехи в северо-западной части Роботино, хотя ISW еще не наблюдал визуального подтверждения того, что российские войска действуют в этом районе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.