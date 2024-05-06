Враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты непрерывно пытаются захватить остров Нестрига, который украинские защитники недавно вернули под контроль Украины.
Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини", враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского. Там оккупанты трижды попытались штурмовать позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка. Также достаточно сложной является ситуация в Роботино.
"Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига", - сказал Плетенчук.видео дня
Он добавил, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова и отметил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов. существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, так же как и признаков создания наступательных группировок.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Напомним, что ВСУ вернули остров Нестрига под свой контроль. Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области. Это важное продвижение ВСУ с тактической перспективы.
Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.
Больше военных новостей:
- "Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки
- Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие
- Уничтожение моста под Часовым Яром: в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред