Уничтожение моста под Часовым Яром: в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на фронте

Оккупационная армия РФ сейчас пытается не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам.

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Что происходит возле Часового Яра / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Иван Тимочко, военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ рассказал, что российские оккупанты сейчас пытаются прорваться вперед и атаковать Часов Яр.

"Сам по себе канал Северский Донец-Донбасс является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет. Линия обороны строится в сторону прикрытия Часового Яра. Конечно, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику. Все, что разрушается, со временем будет восстановлено. Важно, чтобы максимально наносить врагу ущерб и сдерживать его", - отметил военнослужащий ВСУ в эфире телеканала "Еспресо".

Оккупационная армия РФ сейчас пытается не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам. В направлениях Ивановского и Андреевки им не удается отбросить наши войска.

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"Требования боев, к сожалению, приводят к таким ситуациям, когда приходится линию фронта укреплять и препятствовать продвижению врага. Есть большая надежда, что наконец в Часовой Яр подойдет в необходимых объемах оружие от наших союзников. Понимаем, что в условиях активных боевых действий нужно время, чтобы поставить, подвезти, сохранить оружие. Оборона Часового Яра является принципиальной, поскольку это плацдарм для развертывания наступления на Краматорск, Славянск. Конечно, неприятно видеть, что есть разрушения, но мы должны понимать, что наши войска реагируют на те вызовы, которые возникают на поле боя", - резюмировал Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ пытается взять в клещи Часов Яр. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через Богдановку и Ивановское, чтобы взять город в оперативное окружение, рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Армия РФ может обойти Часов Яр. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может попытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.

В Главном управлении разведки прямо сказали, падет ли Часов Яр. Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр является предметом беспокойства, поскольку его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны.

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