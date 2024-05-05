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Десятки тысяч военных: в ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра

Юрий Берендий
5 мая 2024, 13:02
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В ВСУ отметили, что российское военное командование сконцентрировало на Часовояровском направлении от 20 до 25 тысяч военнослужащих РФ.
Десятки тысяч военных: в ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра
Оккупанты пытаются перехватить стратегическую инициативу / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать позиции украинских войск и захватить стратегическую инициативу на фронте. Однако ситуация остается под контролем Сил обороны. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Самые горячие направления это Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако ситуация контролируется Силами обороны", - сказал Назар Волошин.

По его словам, противник пытается перехватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта и сконцентрировал усилия на этих направлениях, получив определенное преимущество в силах и средствах.

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Хотя враг достигает определенных тактических успехов, в последнее время происходит динамичное изменение обстановки. Он отметил, что российская армия не прекращает попыток штурмовать позиции украинских военных, используя все виды вооружения, включая активное применение авиации для ракетно-бомбовых ударов.

Спикер сообщил, что стратгеична цель вражеского наступления на Востоке Украины остается неизменной - продвижение и выход на линию административной границы Донецкой и Луганской области.

Он также напомнил, что по данным ГУР, противник пытается вводить новые воинские части, доукомплектовывать их и на разных направлениях это происходит по-разному.

"Например, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.

Кроме того, он отметил, что в районе Часового Яра российское командование засидело 20-25 тысяч военнослужащих для прорыва украинской обороны.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска стягивают дополнительные силы в направлении Часового Яра и Ивановского в Донецкой области и пытаются вернуть под свой контроль Клещеевку. Об этом рассказал Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По словам Вадима Скибицкого, заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, вероятная оккупация Часового Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени.

По данным американского Института изучения войны, российские оккупанты продвинулись на северо-запад от Авдеевки в ночь с 3 на 4 мая и, вероятно, захватили Архангельское. Кроме того, вероятно, российские оккупанты контролируют также Керамик и Новокалиново.

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война в Украине Часов Яр
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