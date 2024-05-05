В бой бросают резервы: враг режет фланги и готовит окружение – подполковник ВСУ

В городе Часов Яр вражеской армии на сегодняшний день нет, подчеркнул Назар Волошин.

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Российские оккупанты стягивают дополнительные войска в направлении Часова Яра и Ивановского Донецкой области, а также пытаются вернуть под свой контроль Клещиевку, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

В городе Часов Яр вражеской армии на сегодняшний день нет, однако оккупантам было бы важно захватить его до того, как украинским силам поступит зарубежная помощь, подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское. На этом направлении враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех, и стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта. Противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск", - предупредил военный.

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Он подчеркнул, что успехов противник там не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено, но армия РФ активно проводит артиллерийское воздействие в окрестностях Часова Яра.

"Им было бы очень важно занять Часов Яр, до того, как нам поступит зарубежная помощь. То есть, когда у нас прекратится определенный дефицит боеприпасов", - отметил спикер.

Он указал, что для захвата города российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты справа - Богдановка и слева Ивановское - активно штурмуя поселки, чтобы взять город в оперативное окружение.

При этом противник также сосредоточивает усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута, чтобы выйти на рубеж по каналу. Пока оккупанты не смогли даже пересечь канал "Северский Донец-Донбасс".

Враг перебрасывает резервы

Кроме того, враг на Часово-Яровском направлении завершает перегруппировку, а неподалеку Белогоровки заводит дополнительно штурмовые группы. Также штурмовые группы перемещает в район Клещиевки и Андреевки.

"Россиянам важно выровнять линию боевого соприкосновения, поэтому продолжают штурмовать в направлении Клещиевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к каналу "Северский Донец-Донбасс". Планирует проводить штурмовые действия в районе Ивановского", - отметил спикер.

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Ранее в ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью. Угроза наступления россиян по всей линии фронта остается, поскольку оккупанты стремятся получить определенную "победу" до 9 мая, рассказал Иван Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пойдет в новое наступление. Украина не знает до конца замысел врага, подчеркнул Максим Жорин.

Как сообщалось ранее, у России нет возможностей захватить Часов Яр в Донецкой области, ни до 9 мая, ни вообще. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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